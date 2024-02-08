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«Полезные блюда и десерты»: собачий повар предложил кормить хвостатых за 300 тысяч в месяц в Новосибирске

  • 08/02/2024, 11:52
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«Полезные блюда и десерты»: собачий повар предложил кормить хвостатых за 300 тысяч в месяц в Новосибирске
Соискатель обещает предоставить ежедневное меню на весь год.

На новосибирском сайте бесплатных объявлений появилась вакансия персонального повара для собак. Соискатель согласен готовить для хвостатых весь год за 300 тысяч рублей. Он обещает сбалансированное меню с учетом особенностей породы и индивидуальный гастроподход к каждому питомцу.

— Полезные блюда и десерты! Все только свежее из самых лучших фермерских продуктов на рынке, с регулярной доставкой по удобному для вас графику. Душевное общение и искренняя любовь к питомцам и их владельцам, — отметил автор объявления.

Ранее редакция сообщала о том, что американский корм для кошек и собак Hill’s исчезнет с прилавков Новосибирской области из-за обнаруженных в нем червей.

Фото: freepik.com-freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : повар для собак вакансия


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