«Полезные блюда и десерты»: собачий повар предложил кормить хвостатых за 300 тысяч в месяц в Новосибирске

На новосибирском сайте бесплатных объявлений появилась вакансия персонального повара для собак. Соискатель согласен готовить для хвостатых весь год за 300 тысяч рублей. Он обещает сбалансированное меню с учетом особенностей породы и индивидуальный гастроподход к каждому питомцу.

— Полезные блюда и десерты! Все только свежее из самых лучших фермерских продуктов на рынке, с регулярной доставкой по удобному для вас графику. Душевное общение и искренняя любовь к питомцам и их владельцам, — отметил автор объявления.

Ранее редакция сообщала о том, что американский корм для кошек и собак Hill’s исчезнет с прилавков Новосибирской области из-за обнаруженных в нем червей.