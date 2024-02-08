«Были в масках и стреляли»: в центре Новосибирска похитили человека

Случайные прохожие стали свидетелями разборок в стиле 90-х в центре Новосибирска 7 февраля. Преступники набросились на двух мужчин прямо средь бела дня.
― Конфликт был примерно в 12 часов, толпа неизвестных на двух автомобилях блокировала авто пострадавших, разбила стекло и вытащила мужчин на улицу, стала избивать, а затем начала расстреливать их из травматического пистолета. Одному потерпевшему с несколькими ранениями удалось бежать в сторону вокзала, по пути в него ещё стреляли несколько раз. Второй мужчина бросился бежать в другую сторону, в сторону военкомата, там его схватили, поместили в машину и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие были на двух машинах и все в масках, —поделились очевидцы увиденным в социальных сетях.
В настоящее время оперативники и следователи устанавливают местонахождение похищенного человека, а также личности бандитов.
― Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении группы мужчин по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.
Редакция Infopro54 выясняет подробности происшествия.
Фото: freepik.com/АСТ54.
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