«Были в масках и стреляли»: в центре Новосибирска похитили человека

Случайные прохожие стали свидетелями разборок в стиле 90-х в центре Новосибирска 7 февраля. Преступники набросились на двух мужчин прямо средь бела дня.

― Конфликт был примерно в 12 часов, толпа неизвестных на двух автомобилях блокировала авто пострадавших, разбила стекло и вытащила мужчин на улицу, стала избивать, а затем начала расстреливать их из травматического пистолета. Одному потерпевшему с несколькими ранениями удалось бежать в сторону вокзала, по пути в него ещё стреляли несколько раз. Второй мужчина бросился бежать в другую сторону, в сторону военкомата, там его схватили, поместили в машину и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие были на двух машинах и все в масках, —поделились очевидцы увиденным в социальных сетях.