Технический директор АО «РЭС» принял участие во Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков

В период с 11 по 12 апреля 2019 года в городе Сочи прошло девятое Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ — 2019) при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. В мероприятии традиционно приняли участие ведущие специалисты электроэнергетики из всех регионов страны, а также представители отраслевого сообщества – всего более 280 участников из 200 компаний.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети» – на совещании представлял Первый заместитель генерального директора — технический директор Владимир Герасимов.

В повестку двухдневного совещания были включены вопросы изменения законодательства, развития системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом, создания единых центров управления сетями в распределительных сетевых компаниях и многое другое.

Открыл работу Всероссийского совещания заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. Он рассказал о перспективах цифровой трансформации отрасли и возможных основных барьерах на пути реализации прокета.

В рамках мероприятия каждый участник совещания смог принять участие в работе интерактивных групп, прорабатывающих пилотные проекты по цифровизации электроэнергетики и формировании «дорожной карты» совместных действий.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»