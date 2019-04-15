Новосибирские инноваторы могут получить до 5 млн рублей на свои разработки

Конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности проводится департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в целях стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий и инновационных компаний города Новосибирска. Сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска

Общая сумма субсидий составляет 10 млн рублей.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» (максимальный размер субсидии – 5 млн рублей), «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» (2 млн рублей), «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» (1 млн рублей).

Принять участие в конкурсе могут юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) – индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Все претенденты должны осуществлять инновационную деятельность на территории Новосибирска и в случае участия в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» относиться к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что победителям конкурса будут возмещаться затраты на производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), на выполнение работ, оказание услуг по следующим направлениям: затраты на НИОКР, получение разрешительных документов, внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство, приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), приобретение готового программного обеспечения и разработку специального ПО, на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам.

Заявки необходимо подать до 10 мая 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen