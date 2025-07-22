Технологии и нормативы: как Новосибирск ремонтирует свои теплосети

С начала летнего сезона, благодаря гидравлическим тестам и использованию робототехники в трубопроводах, было выявлено около полутора тысяч потенциально слабых мест, которые незамедлительно подвергаются ремонту. Продолжительность земляных работ строго регламентирована графиками, разработанными с учетом технических нормативов и утвержденными муниципальными органами, сообщили в ООО «Новосибирская теплосетевая компания (НТСК)».

«Когда же закроют яму?» – этот вопрос чаще всего волнует горожан в период летних ремонтных кампаний на городских коммуникациях. Сроки выполнения работ на трубопроводных сетях и последующего восстановления территории зависят от времени года, сложности задач, погодных условий и характеристик трубопровода. Энергетические компании разработали типовые графики для плановых ремонтных мероприятий, учитывающие как теплый, так и холодный период. В 2019 году эти регламенты были согласованы соответствующим департаментом мэрии Новосибирска. Расчеты основаны на ремонте подземных трубопроводов диаметром от 400 до 1000 мм, протяженностью до трех метров на крупных магистралях и до шести метров – при меньшем диаметре.

«Обычный» летний ремонт в межотопительный период, принимая во внимание все технологические особенности, такие как время затвердевания бетона, выполнение основных ремонтных операций и прочее, требует не менее девяти дней на существования ямы, как объяснил Евгений Слепов, начальник отдела подготовки и производства ремонтов Новосибирской теплосетевой компании. Процесс разбит на этапы, выполняемые в том числе в выходные и праздничные дни: подготовительные работы (разметка участка согласно требованиям ГИБДД, установка ограждений и т.д.) – один день; земляные работы и демонтаж перекрытий канала – один день; ремонт трубопровода – два дня; монтаж перекрытий канала – один день; обратная засыпка – один день; восстановление благоустройства – три дня.

Во время отопительного сезона минимальный срок работ сокращается на один день, главным образом, за счет отсутствия необходимости разметки, предписываемой автоинспекцией в летний период. Разработка грунта, демонтаж канала и основной ремонт выполняются круглосуточно в ускоренном режиме за один день. На восстановление благоустройства зимой отводится пять дней вместо трех из-за влияния погодных факторов. Однако, как подчеркнул Евгений Слепов, летний и зимний регламенты являются базовыми и применимы к относительно простым ремонтным проектам.

— Графики разработаны для стандартных ситуаций. В действительности могут возникать дополнительные работы: перенос сторонних коммуникаций, замена конструкций канала, создание резервных схем, повторные повреждения и т.д., — отметил эксперт.

Также важна специфика работ во время гидравлических испытаний. После устранения дефекта проводится повторное испытание давлением, что исключает возможность немедленной засыпки из-за риска выявления новых дефектов.

В случае аварийных работ, счет идет на часы. Авария, приводящая к прекращению теплоснабжения более чем на 24 часа, требует следующей последовательности действий: отключение (до 3 часов), дренирование (3-5 часов), земляные работы и вскрытие канала (3 часа), демонтаж (2 часа), подгонка и сварка трубы (6-10 часов), заполнение теплосети (1-8 часов). После завершения этих этапов объект передается подрядчику для временного благоустройства. Окончательное наведение порядка производится весной, после наступления теплой погоды.