Новосибирские учёные запатентовали средство, усиливающее лекарство от рака

Учёные из Новосибирска получили патент на новое средство, которое повышает эффективность топотекана — препарата, который используется для лечения онкологических заболеваний. Журналист Infopro54 изучил патентную документацию к изобретению.

Патентная заявка содержит подробное описание синтеза соединения и результатов экспериментов in vitro и in vivo. Авторы отмечают, что их разработка может быть использована для создания новых высокоэффективных противоопухолевых средств.

Изобретение, запатентованное специалистами в области молекулярной и клеточной биологии, относится к применению производного пуринового нуклеозида. Ранее это соединение изучалось как ингибитор фермента тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1, который играет важную роль в репарации ДНК. Теперь же обнаружено, что оно способно усиливать действие топотекана — препарата, применяемого при лечении рака яичников, лёгких и других злокачественных опухолей.

— Соединение в комбинации с топотеканом снижало как вес асцита, так и число опухолевых клеток в нем существенно эффективнее, чем каждый из препаратов по отдельности. Таким образом, предложено средство, представляющее собой одно из известных производных пуриновых нуклеозидов общей формулы, у которого выявлен ряд новых биологических активностей, заключающихся в способности увеличивать цитотоксический эффект топотекана, увеличивать количество поврежденной топотеканом ДНК в пассируемых клеточных линиях, сенсибилизировать противоопухолевое действие топотекана на мышиных моделях опухолей (снижать при совместном применении вес асцита и концентрацию опухолевых клеток в нем), — говорится в описании изобретения.

Результаты, полученные группой ученых, открывает перспективы создания новых комбинированных схем химиотерапии. В будущем это может позволить снижать дозы токсичных препаратов без уменьшения их эффективности, объясняют эксперты.

Патентообладателями стали новосибирский институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

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