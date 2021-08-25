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Технопаркам и бизнес-инкубаторам хотят поменять порядок господдержки

  • 25/08/2021, 16:08
Автор:
Новости Новосибирска
Аудиторам Новосибирской области не понравилась система предоставления субсидий этим институтам развития.

Итоги очередной проверки «Академпарка» опубликовала Контрольно – счетная палата Новосибирской области. Нецелевого использования средств и нарушений условий предоставления субсидий АО «Академпарк» и Фондом «Технопарк Академгородка» проверкой не установлено, подчеркивается в сообщении палаты. Однако, аудиторы отметили, что порядок предоставления субсидий управляющим компаниям и порядок предоставления субсидий бизнес-инкубаторам имеют внутренние противоречия и не соответствуют нормам, установленным законом области. КСП констатировала, что расчеты, представленные по запрашиваемому размеру субсидии АО «Академпарк» и Фондом «Технопарк Академгородка», не являются «прозрачными».

В частности, на начало 2021 года из 96 арендаторов, заключивших договоры аренды с АО «Академпарк», 45 не являются резидентами Технопарка, а у 93 резидентов, размещенных на площадях, принадлежащих управляющей компании, отсутствуют прямые договоры с ней, так что уровень арендной платы для данных резидентов АО «Академпарк» не контролирует.

По расчетам КСП, выпадающая сумма доходов технопарка, при предоставлении скидок в 15% по аренде имущества (установлена наблюдательным советом 50 резидентам Академпарка, сервисным и продуктовым компаниям), в 2020 году составила 12 миллионов рублей. При этом в расчете суммы субсидий учитывается площадь, предоставленная в аренду резидентам Академпарка, которые могут не являться инновационными компаниями. Инновационным компаниям скидки не предоставляются, так как они не являются резидентами. Уровень арендных платежей для них соответствует среднерыночному.

— Ряду арендаторов установлена арендная палата значительно меньше себестоимости, не смотря на то что, компании имеют устойчивое финансовое положение. Это ООО «Сигма Новосибирск», ООО «ПХТ», ООО «Логикс» или получают государственную поддержку фонда «Технопарка Академгородка», — говорится в заключении КСП.

Аудиторы заявили, что несогласованность условий господдержки, расчета сумм субсидии, сумм фактически предоставленных льгот приводит к необоснованности объемов бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддержки. Показатель эффективности предоставления субсидий также не увязан с кругом лиц, которым предоставляется льгота по аренде.

По мнению КСП, субсидии на поддержку технопарков следует предоставлять не на компенсацию затрат управляющей компании, а в целях возмещения недополученных доходов. Государственная поддержка управляющей компании в данном случае может предоставляться на компенсацию предоставления льгот конкретной группе резидентов технопарка, что позволит повысить ее эффективность.

Всего за 2020 год статус резидента фонда «Технопарк Академгородка» имели 100 компаний, из них 57 размещались на территории бизнес-инкубатора. Доходы фонда составили почти 55 млн. рублей, а расходы — 50 млн. рублей. 53% из них приходится на затраты по оплате труда. Резидентам было оказано 2 902 услуги (по предоставлению ежемесячно в аренду помещений, офисных рабочих и специализированных мест, бухгалтерского и юридического сопровождения, офисному обслуживанию и сопровождению проекта) по установленным тарифам ниже себестоимости на общую сумму почти 4,5 млн руб. За счет средств областного бюджета фонду возмещены затраты по оказанным 2 677 ед. услуг (на сумму 29,2 млн руб или 77,0% от фактических затрат).

По мнению КСП, следует установить направление и нормативы затрат Фонда «Технопарк Академгородка», подлежащие компенсации из областного бюджета, при предоставлении услуг резидентам бизнес-инкубатора.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата Новосибирской области предложила правительству региона рассмотреть вопрос об изменении порядка предоставления государственной поддержки в форме субсидий управляющим компаниям технопарков и бизнес-инкубаторам.

Технопарк новосибирского Академгородка начал работу в 2007 году. Академпарк — комплексный технологический парк, призванный создать условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий. В феврале 2020 года временно исполняющим обязанности гендиректора Академпарка был назначен Дмитрий Верховод.

Фото: pixabay.com автор: stafichukanatoly

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Рубрики : Экономика Инновации Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : новости Кольцово инновации господдержка Академпарк Академгородок


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