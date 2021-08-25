Греция отменила для вакцинированных россиян сдачу экспресс-тестов

Власти страны ослабили связанные с коронавирусной инфекцией ограничения для прибывающих из России туристов. Теперь россияне, въезжающие на территорию страны с сертификатом вакцинации от COVID-19, освобождаются от дополнительного прохождения экспресс-тестов. Об этом сообщает газета Еthnos со ссылкой на NOTAM Управления гражданской авиации республики (САА). Ослабление мер касается граждан еще 12 стран, среди которых Египет, Албания, Куба, ОАЭ, Индия, Марокко, Турция, Аргентина, Бразилия, Китай, Ливия и Грузия.

Уточняется, что правило распространяется на привитых путешественников, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней.

В качестве альтернативы отдыхающие могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета, либо ПЦР-тест, проведенный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Также в Управлении гражданской авиации Греции напомнили, что иностранным туристам перед прибытием в страну необходимо получить QR-код, заполнив электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте ведомства.

Отметим, что ранее в августе власти республики ужесточили коронавирусные меры из-за роста заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся в курортных городах острова Крита — Ретимно, Ираклион и Ханья, где с 18 августа с 01:00 ночи до 06:00 утра установлен комендантский час, ограничивающий перемещение туристов.