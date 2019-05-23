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Малоэтажные субурбии будут развивать в рамках зоны «Наукополис»

Готовится планировочный макет для демонстрации планируемых проектных решений развития зоны опережающее развития.
  • 23/05/2019, 16:17
Малоэтажные субурбии будут развиваться в Новосибирской области в рамках зоны «Наукополис»

В настоящее время в ходе выполнения первого этапа проведенной исследовательской работы для развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации были собраны сведения о расположенных на данной территории государственных, муниципальных и коммерческих организациях, в том числе научного и инновационного профиля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Их тщательный анализ поможет дальнейшей разработке стратегии пространственного развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации до 2035 года, — подчеркнул заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Эксперты подчеркивают, что в результате исследования территории «Наукополиса», на которой развивается Новосибирский научный центр  проект «Академгородок 2.0», выявлен ряд положительных факторов. В их числе самая высокая в восточной части страны концентрация научных организаций и объектов инновационной инфраструктуры, активное развитие современных высокотехнологичных кластеров – IT, биотехнологий, медицинских технологий, катализаторов и многие другие факторы.

Кроме того, к положительным факторам развития отнесено наличие здесь территорий, пригодных для комплексного инфраструктурного и жилищного строительства, развития как урбанизированных форм расселения, так и современных малоэтажных субурбий (тип застройки, который предполагает отдельный дом для каждой семьи).

В региональном правительстве отметили, что проведено 41 совещание с инициаторами инвестиционных проектов, планируемых к реализации в зоне «Наукополиса». Подготовлены рабочие материалы Концепции градостроительного развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации. Проведен их опрос для уточнения местоположения участков размещения и технических показателей инвестиционных проектов. Готовится планировочный макет для демонстрации планируемых проектных решений.

Александр Авсейков подчеркнул, что задача развития «Наукополиса», Новосибирского научного центра и проекта Академгородок 2.0 – развитие целеполагания и создание единой инфраструктуры данной территории.

В границу территории «Наукополиса» входит шесть муниципальных образований: часть г. Новосибирска (Советский, Первомайский районы), г. Бердск, наукоград Кольцово, р.п. Краснообск, Барышевский и Мичуринский сельсоветы Новосибирского района. Площадь территории составляет более 43 тысяч га.

Фото: с сайта gorki.academpark.com

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