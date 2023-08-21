Жительница Новосибирска умерла в частной клинике после укола

В клинике «1+1» в Бердске умерла пациентка. В настоящее время проводится судебная экспертиза по выяснению причин произошедшего. Об этом сообщил представитель клиники.

— Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат мед наук. Это была не первая процедура данной пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти данной пациентки, никакой другой информации дать не представляется возможным, — говорит представитель клиники.

В настоящее версия известно, что бердчанка с диагнозом поражение межпозвоночных дисков долгое время получала лечение у нейрохирурга клиники. 14 августа доктор сделал женщине блокаду и она скончалась прямо в кабинете. Предположительно это произошло из-за анафилактического шока.

Дочь погибшей на следующий день написала заявление в Следственный комитет. Сейчас родственники погибшей ожидают заключения судмедэкспертизы и результатов проверок.

Напомним, что клиника 1+1 в Новосибирске частично освободила помещения. Дальнейшие действия приставы предпринимать не могут, так как исполнительное производство приостановлено. При этом руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав региона Сергей Неведомский сообщил, что в суде обжалуются действия приставов и пока ни одной из действий сотрудников УФССП не признано незаконным.

Ранее редакция сообщала о том, что пикет в поддержку клиники 1+1 состоялся в Новосибирске.