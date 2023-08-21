Рекламодателям

Жительница Новосибирска умерла в частной клинике после укола

  • 21/08/2023, 15:38
Автор:
смерть пациента под Новосибирском
63-летняя сибирячка скончалась в процедурном кабинете.

В клинике «1+1» в Бердске умерла пациентка. В настоящее время проводится судебная экспертиза по выяснению причин произошедшего. Об этом сообщил представитель клиники.

Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат мед наук. Это была не первая процедура данной пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти данной пациентки, никакой другой информации дать не представляется возможным, — говорит представитель клиники.

В настоящее версия известно, что бердчанка с диагнозом поражение межпозвоночных дисков долгое время получала лечение у нейрохирурга клиники. 14 августа доктор сделал женщине блокаду и она скончалась прямо в кабинете. Предположительно это произошло из-за анафилактического шока.

Дочь погибшей на следующий день написала заявление в Следственный комитет. Сейчас родственники погибшей ожидают заключения судмедэкспертизы и результатов проверок.

Напомним, что клиника 1+1 в Новосибирске частично освободила помещения. Дальнейшие действия приставы предпринимать не могут, так как исполнительное производство приостановлено. При этом руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав региона Сергей Неведомский сообщил, что в суде обжалуются действия приставов и пока ни одной из действий сотрудников УФССП не признано незаконным.

Ранее редакция сообщала о том, что пикет в поддержку клиники 1+1 состоялся в Новосибирске.

Фото: pixabay.com — fernandozhiminaicela

442

Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : частная клиника смерть пациент 1+1


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
В Новосибирске инициируют отстранение депутата горсовета Ростислава Антонова

В Новосибирске инициируют отстранение депутата горсовета Ростислава Антонова

Общественники заявляют, что активной работы по исполнению депутатских наказов на его округе не наблюдается.
Читать статью >>
Русфонд

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Не хватает — 160 032 рубля.
Читать статью >>
1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей

1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей

1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей.
Читать статью >>
Темпы уборочной в Новосибирской области пока ниже прошлогодних

Темпы уборочной в Новосибирской области пока ниже прошлогодних

Из-за неблагоприятных погодных условий.
Читать статью >>
Мемориал в Военном городке взяли на бюджетное финансирование

Мемориал в Военном городке взяли на бюджетное финансирование

Его восстановление оплатили спонсоры из Следственного управления СК по Новосибирской области.
Читать статью >>
В ГУМе планируют открыть социальную продовольственную ярмарку

В ГУМе планируют открыть социальную продовольственную ярмарку

На площадях магазина также планируется создать гастрокорт с продукцией местных производителей.
Читать статью >>
НГУ

Кампусы вузов интегрируют в единую систему технологического предпринимательства

Предложения по интеграции будут представлены заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
Читать статью >>
сделка

Генпрокуратура подала иск к богатейшему в России миллиардеру Андрею Мельниченко

По мнению прокуратуры, сделка по покупке активов новосибирской компании была заключена в нарушение антикоррупционного законодательства.
Читать статью >>
Полигон Звезда

Андрей Травников проверил подготовку военно-полевых курсов в центре «Звезда»

Полигон является своего рода испытательной лабораторией для изделий военного назначения, разрабатываемых новосибирскими предпринимателями и конструкторами.
Читать статью >>
В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта

В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта

Объявлено три тендера на установку 36 остановок.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске ограничили проезд по двум улицам
21/08/23 16:13
Город
Заключенный, сбежавший к дочери в Новосибирске, получил новый срок
21/08/23 16:13
Право&Порядок
В Новосибирске инициируют отстранение депутата горсовета Ростислава Антонова
21/08/23 16:10
Власть Политика
Свыше 40 нарушений выявлено в сфере транспортного обслуживания в Бердске
21/08/23 16:05
Право&Порядок
СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в новосибирской клинике
21/08/23 15:51
Происшествия
Жители Хилокской сняли на видео спящего на детской площадке мигранта
21/08/23 15:48
Общество
Жительница Новосибирска умерла в частной клинике после укола
21/08/23 15:38
Происшествия
«Технопром-2023» начинает работу в Новосибирской области
21/08/23 15:01
Власть Общество
Ребенку с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение
21/08/23 14:02
Общество
В Новосибирске театр «Старый дом» будут реконструировать
21/08/23 13:37
Город Культура
Травников поддержал инициативу сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске
21/08/23 13:00
Город
1 сентября в учреждения образования Новосибирской области придет около 0,5 млн детей
21/08/23 12:56
Власть Образование
В Новосибирске будут судить убийцу с сайта знакомств
21/08/23 12:48
Право&Порядок
Темпы уборочной в Новосибирской области пока ниже прошлогодних
21/08/23 12:31
Агропром Бизнес
Мемориал в Военном городке взяли на бюджетное финансирование
21/08/23 12:14
Власть История Культура Общество
В Новосибирской области проходят школьные ярмарки
21/08/23 11:52
Образование Общество
Нападающий Вячеслав Основин покидает хоккейный клуб «Сибирь»
21/08/23 11:41
Общество Спорт
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске с 21 по 27 августа
21/08/23 10:43
Общество
«Сдам в детдом!»: очевидцы сняли на видео, как отец лупит ребенка под Новосибирском
21/08/23 10:43
Происшествия
В ГУМе планируют открыть социальную продовольственную ярмарку
21/08/23 10:36
Власть Общество
Популярное
Запрет ввоза БАДов из недружественных стран не поддержало правительство РФ
21/08/23 12:59
На платформе VK Мессенджер появились государственные соседские чаты — в чем суть
21/08/23 9:26
Россия решила наладить импорт слонов и жирафов из Лимпопо
18/08/23 17:24
В сети появились фото нового отечественного смартфона «Р-ФОН»
18/08/23 14:11
В колледжах будут готовить операторов беспилотников
18/08/23 9:49
Новосибирцы обнаружили в городе люки с испанскими надписями
17/08/23 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает сервисы для работы заготовителей металлолома
21/08/23 10:29
Повысили ставки по самым популярным вкладам до 12 % годовых
18/08/23 12:15
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Комфорт»
18/08/23 10:49
Более 400 фактов энерговоровства выявили специалисты АО «РЭС»
18/08/23 9:00
Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады ВТБ в 1,7 раза
17/08/23 12:43
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
17/08/23 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска