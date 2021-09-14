Учебники с порно-ссылкой обнаружил родитель шестиклассника в Петербурге

С чего все началось?

В редакцию Санкт-Петербургской электронной газеты «Фонтанка.Ру» обратился папа ученика. Сообщение было довольно странным: в учебнике английского языка Spotlight обнаружилась ссылка на порносайт. В ходе тщательной проверки было установлено, что под одной из картинок действительно напечатана мелким шрифтом некая ссылка. Когда корреспонденты ввели адрес в поисковик, то попали на сайт с запрещенным контентом.

— Сайт очень старый, одностраничный, но работающий, как минимум, домен кто-то оплачивает. Однако контент не балует разнообразием. Сам сайт, судя по истории доменов, много раз менял своих владельцев, последний раз — в июне 2021 года. Изменилась и его тематика, — сообщили петербургские журналисты.

Как узнали родители?

Тут все очень просто, парнишка, который посмотрел запретный сайт, узнал от друга, а другу шестикласснику подсказали пользователи видеохостинга TikTok. Отметим, что ссылку можно заметить невооруженным глазом, то есть самый внимательный ребенок ее прочтет.

Масштабы трагедии

Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг, и в издании 2021 года. Опасный учебник был выдан в образовательном учреждении — на первой странице книги стоит печать.

Реакция ГК «Просвещение» на проблему

— Издательство «Просвещение» проверяет содержание одного из учебников по иностранному языку после обсуждения в нескольких родительских чатах «иллюстрации неразрешенного контента на одной из страниц», — сообщил РБК представитель издательства.

Подчеркнем, учебник, на содержание которого пожаловались родители, неоднократно проходил государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций. В ближайшее время издательство объявит о формате и механизмах обмена указанного учебника.