Техосмотр станет дороже с 1 января

С 1 января 2024 года минимальная цена прохождения техосмотра ориентировочно будет равна 1 187 руб. для легковых автомобилей и 417 — для мотоциклов и мотороллеров, сообщает портал Autonews.

По информации Союза операторов техосмотра, сроком до 20 декабря региональные власти установят предельные минимальные цены на техосмотр. Отмечается, что публикации соответствующих постановлений появятся на специализированных порталах. В настоящее время, по данным издания, в некоторых регионах уже приступили к пересчету стоимость услуги.

Напомним, что с 1 сентября текущего года действуют новые правила технического осмотра, которые усложнили процедуру снятия автомобиля с учета для граждан, желающих заключить договор купли-продажи в простой письменной форме.

Однако, теперь россияне могут зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО.

Ранее редакция сообщала, почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто.