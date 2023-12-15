Потепление до -4 и снегопады придут в Новосибирск на смену аномальным морозам

Аномальные морозы, изрядно потрепавшие нервы новосибирцам, сменятся потеплением и снегопадами.

По данным сервиса Gismeteo, в ближайшую субботу жителей сибирской столицы ожидает небольшое потепление до -17 градусов днем и до -20 ночью. В воскресенье ночью температура понизится до -29, а уже днем ожидается -23 градуса.

Но уже на следующей неделе погода преподнесёт жителям Новосибирска приятный сюрприз: начиная со вторника, 19 декабря, столбик термометра поднимется до -4, а ночью ожидается не ниже — 8 градусов.

Предстоящие снегопады могут осложнить ситуацию на дорогах города — по прогнозам синоптиков кратковременные осадки будут сопровождать теплую погоду на протяжении всей следующей недели.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе за сутки выпала месячная норма осадков. Из-за обильных снегопадов город встал в 11-бальные пробки.