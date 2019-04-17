Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

— К нам поступила информация от ООО «Судоходная компания «Норд-Вест», которая в этом году планирует развитие туристических рейсов Бердск-Салехард. В навигацию 2019 года запланировано три туристических рейса, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель руководителя – главный инженер администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков.

По его словам, в ходе круиза планируются остановки в Томске, Колпашево, Нижневартовске и Сургуте. Специфика предложения заключается в том, что пассажирами будут иностранные граждане — жители Швейцарии, Голландии.

— «Норд-Вест» работает на рынке достаточно давно, как на туристическом направлении, так и осуществляет социальные перевозки на Новосибирском водохранилище по паромным переправам Ордынск–Нижнекаменка и Чингис–Спирино, — добавил он.

В ООО СК «Норд-Вест» со ссылкой на гендиректора компании Жанну Павлюченко редакции InfoPro54 уточнили, что рейсы Новосибирск–Салехард компания открыла еще в 2016 году. В 2018 их было всего два, но в 2019-м частотность вновь увеличивается — до шести: по три Бердск–Салехард и обратно.

Планируется, что на одном рейсе будут перевозиться около 50 иностранных туристов, а всего за сезон — около 300. В пути запланировано около 10 остановок, на каждой точке маршрута туристов будет ожидать программа. Ее формированием занимаются местные туроператоры, с которыми заключаются договоры.

— Зарубежный турист сегодня интересуется туризмом по Сибири, а другой водный маршрут у нас, кроме того, что проходит по реке Обь, сложно себе представить, — пояснил собеседник InfoPro54 интерес к проекту швейцарской стороны.

Прокомментировать стоимость тура он отказался, отметив, что этот вопрос находится в ведении туроператора.

На сайте Thurgau Travel круиз по Оби презентуется как новаторское (пионерское) путешествие по Тундре и Тайге к Полярному кругу. Туристам обещают нетронутые пейзажи, белые ночи, экскурсию по Новосибирску, Академгородку и в Музей железнодорожного транспорта, посещение краеведческих музеев по пути следования, целебных источников, встречу с шаманом, рыбалку, посещение этнических поселений коренных народов Севера. Продолжительность круиза — 17 дней, стоимость — от CHF 3,55 тысяч (по курсу на 17.04.2019 от 227 тысяч рублей).

Первый круиз из Новосибирска стартует в начале июня, второй — в начале июля. Судя по сайту туроператора, все места уже забронированы. Третий — в начале августа.

В 2016 году теплоход выполнял рейсы по заказу туроператора «НИКА». Инициатором проекта был ресторанно-гостиничный комплекс теплоход REMIX, входит в группу компаний «Ремикс» вместе с одноименной сетью фитнес-клубов. Стоимость тура «Невероятная Сибирь» (Бердск–Томск–Колпашево–Нарым—Нижневартовск–Сургут–Ханты-Мансийск–Октябрьское–Березово–Салехард (2 754 км)) с посещением местных музеев и достопримечательных мест, пикниками и рыбалкой без скидки в сезон составляла от 69 900 рублей (двухместный номер) до 712 420 рублей (каюта с выходом на променад). Второй круиз — «Невероятные краски великих сибирских рек» из Омска через Тобольск в Салехард к Полярному кругу: Омск–Большеречье–Таре–Усть-Ишиме–Тобольске–Увате–Ханты-Мансийске–Октябрьском–Березовом–Салехарде (2 741 км) предлагался по цене от 73300 до 409750 рублей.

ООО Судоходная компания «Норд-Вест» создана в 2013 году. УК — 200 тысяч рублей. 49% принадлежит Жанне Павлюченко, 51% — Сергею Семикину. По данным открытых источников, компания аффилирована с бизнесменом Александром Илющенко (в 2018 году он вышел из состава учредителей).

Фото с сайта Thurgau Travel