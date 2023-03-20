Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм за $1 млн

Российская кинокомпания Bazelevs заключила соглашение с турецким производителем кино и анимации Yeni Dusler Animation.

В соответствии с условиями договора, Тимур Бекмамбетов получит $1 млн на съемки мультфильма о приключениях Ходжи Насреддина, пишет РБК, который могут выйти в прокат в 2024 г.

Работа над мультфильмом уже началась. Турецкий продакшн получит права на его дистрибуцию на территории страны.

Отмечается, что Yeni Dusler Animation главным образом поставляет контент для Корпорации турецкого радио и телевидения. Вместе с тем в его грандиозные планы входит создание новой киновселенной.

Так, студия уже готовит сериал, комиксы и VR-проект. Кроме того, турецкая компания намерена вложить деньги и в анимационную школу, где будут работать в том числе специалисты Bazelevs. Общая сумма вложений в мультфильм будет около 500 млн руб., сообщает источник РБК. Для сравнения, «Финник», самый кассовый российский мультфильм 2022 г., стоил 325 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что губернатора Новосибирской области просят отменить выступление скандально известной поп-звезды.

Фото: соцсети Тимура Бекмамбетова