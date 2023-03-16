Губернатора Новосибирской области просят отменить выступление скандально известной поп-звезды

С такой просьбой в открытом письме к губернатору региона обратился Новосибирский Координационный Совет.

Филиппа Киркорова обвинили в богохульстве и сатанизме после того. как во время одного из своих концертов он забрался ногами на христианский крест, а перед ним преклонилась массовка, одетая в черные мантии.

— Крест Господень – это величайшая святыня для всех христиан, так как является орудием казни Господа Иисуса Христа. Крест является особым объектом почитания для верующих. Через почитание Креста христиане поклоняются Самому Господу, — говорится в письме православных общественников, которые уверена, что, в случае безнаказанности, публичное кощунство будет иметь печальные последствия.

Также в письме прозвучали вопросы и к смысловому содержанию творчества артиста, где невооруженным глазом видны пропаганда разврата, девиантного поведения и алкоголизма.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область оказалась на 12 месте по количеству преступлений в общероссийском рейтинге.

Фото: соцсети Филиппа Киркорова