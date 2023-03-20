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Прирост посевных площадей в регионе «тормозят» несколько хозяйств

  • 20/03/2023, 13:45
Автор:
подготовка к посевной
Они по данному показателю не могут выйти на уровень прошлого года.

Несмотря на прирост в целом по Новосибирской области в 2023 году посевных площадей на 15 тыс га, по ряду районов Чановскому и Купинскому в региональном Минсельхозе отмечают снижение по данному показателю. Об этом в ходе тематического доклада на оперативном совещании сообщал глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

Это связано с работой группы компаний, поясняет Евгений Лещенко. По Чановскому району это «Блюдчанское» и совхоз «Тебисский». По Купинскому району компания «Трансхимэкспорт» и «Зернопром». Работа с учредителями велась. Но добиться выхода на показатели предыдущего года не удаётся. По остальным районам снижение, если есть, то несущественное. Процессы диверсифакации у нас в этом году приостановлены в виду имеющей место турбулентности на рынке сельскохозяйственной продукции. Зерновые 1,5 млн тыс га, технические культуры 354 тыс га. Посевные площади озимых сохранились на уровне прошлого года 46 тыс га.

Прирост посевных площадей, по информации, озвученной министром, отмечается в Доволенском, Кочквском и Болотнинском районах.

Подготовка к посевной

В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

Напомним, что ранее в региональном Минсельхозе одним из рисков предстоящей посевной кампании отмечали сокращение площадей. Об этом шла речь в ходе заседания аграрного комитета областного Закобрания. В частности, депутат, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков заявлял, что сокращение посевных площадей связано еще и с тем, что ряд хозяйств переоценили свои силы, понадеялись на сумасшедший рынок 2020-2021 года, но, столкнувшись со снижением спроса и цен на урожай в 2022 году, решили отказаться от земли.

— Аграриям Сибири нужна постоянно действующая поддержка на вывоз зерна. Нужно снимать зерно с рынка за счет интервенционного фонда. Пока мы видим, что рынок 2023 года будет для отрасли сумасшедшим в отрицательном смысле этого слова, — предупреждал Тепляков.

Согласно сводному рабочему плану, общая посевная площадь в Новосибирской области должна составить в текущем году 2,3 млн га. Рост посевной площади запанирован на 15 тыс га. Структура посевных площадей существенных изменений не претерпит: доля зерновых культур 64%, технических 14,8%.

 

Ранее редакция сообщала об угрозе отказа сельхозпроизводителей от отрасли животноводства.

Фото Pixabay.com, автор Kamelia

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : Подготовка к посевной


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