Прирост посевных площадей в регионе «тормозят» несколько хозяйств

Несмотря на прирост в целом по Новосибирской области в 2023 году посевных площадей на 15 тыс га, по ряду районов — Чановскому и Купинскому — в региональном Минсельхозе отмечают снижение по данному показателю. Об этом в ходе тематического доклада на оперативном совещании сообщал глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

— Это связано с работой группы компаний, — поясняет Евгений Лещенко. — По Чановскому району это «Блюдчанское» и совхоз «Тебисский». По Купинскому району — компания «Трансхимэкспорт» и «Зернопром». Работа с учредителями велась. Но добиться выхода на показатели предыдущего года не удаётся. По остальным районам снижение, если есть, то несущественное. Процессы диверсифакации у нас в этом году приостановлены в виду имеющей место турбулентности на рынке сельскохозяйственной продукции. Зерновые 1,5 млн тыс га, технические культуры — 354 тыс га. Посевные площади озимых сохранились на уровне прошлого года — 46 тыс га.

Прирост посевных площадей, по информации, озвученной министром, отмечается в Доволенском, Кочквском и Болотнинском районах.

— Аграриям Сибири нужна постоянно действующая поддержка на вывоз зерна. Нужно снимать зерно с рынка за счет интервенционного фонда. Пока мы видим, что рынок 2023 года будет для отрасли сумасшедшим в отрицательном смысле этого слова, — предупреждал Тепляков.

Напомним, что ранее в региональном Минсельхозе одним из рисков предстоящей посевной кампании отмечали сокращение площадей. Об этом шла речь в ходе заседания аграрного комитета областного Закобрания. В частности, депутат, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков заявлял, что сокращение посевных площадей связано еще и с тем, что ряд хозяйств переоценили свои силы, понадеялись на сумасшедший рынок 2020-2021 года, но, столкнувшись со снижением спроса и цен на урожай в 2022 году, решили отказаться от земли.

Согласно сводному рабочему плану, общая посевная площадь в Новосибирской области должна составить в текущем году 2,3 млн га. Рост посевной площади запанирован на 15 тыс га. Структура посевных площадей существенных изменений не претерпит: доля зерновых культур — 64%, технических — 14,8%.

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