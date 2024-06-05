Новосибирск вошел в топ-3 городов России по обороту на маркетплейсах

Эксперты «Тинькофф» назвали города-миллионники, где за первый квартал 2024 года больше всего, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, вырос оборот продавцов на маркетплейсах. Новосибирск вошел в топ-3 списка с ростом в 56%. На первом месте Омск — 64%, на втором — Красноярск с 63%. В среднем по городам-миллионникам России динамика составила 42%.

Три сибирских города также вошли в топ лидеров по динамике роста заказов на онлайн-площадках. Новосибирск — на третьем месте с ростом 49%. Первые два — снова у Омска (+57%) и Красноярска (+53%). В среднем в миллионниках России заказы в первом квартале выросли на 38%.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко поясняет, что рынок e-commerce дает возможность предпринимателям «убирать границы», поэтому их обороты на маркетплейсах растут. Что касается лидерских позиций городов России, то, по мнению эксперта, это напрямую связано с поддержкой селлеров.

— Маркетплейс — это большой рынок, где каждый регион занимает столько, сколько может вывезти. Стагнируют те города, где предприниматели не получают поддержку при выходе на маркетплейсы от государства, от ассоциации предпринимателей. Мы в Сибири занимаемся каждым селлером, продвигаем их, показываем путь развития, — комментирует Москаленко. — К примеру, у нас есть предприниматели, которые продавали в Новосибирске 60 кроватей в месяц. Сейчас с помощью маркетплейса и правильно выстроенной логистики они продают 2000 кроватей по всей России. Этот объем им дает онлайн-рынок.

В исследовании была также проанализирована популярность шести универсальных маркетплейсов в городах-миллионниках. В Новосибирске 54% транзакций приходятся на Wildberries, 40% — на Ozon, 4% — на AliExpress, по 2% — на «Мегамаркет» и «Магнит Маркет».

При этом оборот интернет-магазинов в Новосибирске за год сократился на 1%. В Омске и Красноярске — вырос на 2%. Москаленко связывает это с тем, что селлеры уходят из нишевых магазинов в маркетплейсы.

— Стоимость входящего трафика в интернет-магазинах высокая, и поисковикам нет смысла выкладывать в топ нишевые магазины с небольшим ассортиментом. Они отдают приоритет маркетплейсам. При таком раскладе стоимость лида получается очень высокая и размещаться в интернет-магазине становится нерентабельно, поэтому селлеры переходят на маркетплейсы, где внешний трафик более дешевый, — комментирует эксперт.

Ранее редакция рассказывала о том, что грузоперевозчики жалуются на задержки с разгрузкой в логопарке Ozon в Новосибирске.