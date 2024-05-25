Два ЗАГСа открою свои двери в День семьи в Новосибирске

Два ЗАГСа Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска откроются 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Как сообщает Управление по делам ЗАГС региона, заявления на брак в этот день принимаются, начиная с 25 мая и по 6 июня. Однако стоит помнить, что места ограничены.

8 июля – понедельник, который является выходным днем в этих двух ЗАГСах. При этом многие пары хотят сыграть свадьбу именно в упомянутый день. Это связано с тем, что в этот день православная церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских.

Ранее редакция сообщала о том, что 500 новосибирцев стали мужем и женой 29 февраля.