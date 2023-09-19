В Новосибирске врачу-ортодонту предлагают зарплату в 1,5 млн рублей

В Новосибирской области количество вакансий для медиков и фармацевтов за восемь месяцев 2023 года выросло на 32% к прошлому году (в целом по РФ на +31%). Об этом сообщает hh.ru, сайт по поиску работы и сотрудников. Врачи остаются самым дефицитным медперсоналом в регионе, спрос на них вырос на 4%.

— Количество активных вакансий для врачей сравнялось в этом году с количеством резюме кандидатов (1 резюме на вакансию, в среднем в 2023 году), при том, что нормой для рынка труда считается 4 – 7,9 резюме на вакансию, — отметили в агентстве.

Отмечается, что рыночный диапазон зарплат для врачей в 2023 году составил 58 621 — 100 000 рублей, тогда как в 2022 году он был на уровне 51 724-80 000 рублей. Однако, встречаются и зарплатные предложения до 1,5 млн рублей. Например, в Новосибирске открыта такая вакансия для врача-стоматолога/ортодонта.

Эксперты подчеркивают, что наиболее высокие зарплатные предложения для новосибирских медиков все чаще встречаются в вахтовых вакансиях, а также в предложениях из других регионов, предполагающих полную релокацию. Зарплатные предложения составляют 180 и 350 тысяч соответственно.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы могут заработать 360 тыс рублей, но есть нюанс.