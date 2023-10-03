Зарплаты госслужащих и бюджетников с 1 октября увеличат на 5,5%

С 1 октября зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей увеличат на 5,5%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
— Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, — говорится в документе.
До этого президент России Владимир Путин подписал Указ о том, что с 1 октября у некоторых категорий госслужащих в стране вырастут зарплаты на 5,5%.
Ранее редакция сообщала, что составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий.
Фото: freepik.com — freepik
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