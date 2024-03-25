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«Только до дома подвез»: экспертиза ДНК помешала сибиряку отказаться от сына

  • 25/03/2024, 16:50
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«Только до дома подвез»: экспертиза ДНК помешала сибиряку отказаться от сына
Мужчина пытался убедить суд в том, что не участвовал в зачатии ребенка.

Житель Кемеровской области пытался оспорить отцовство малыша, родившегося у его экс-сожительницы, и даже решил поспорить в суде с выводами экспертизы ДНК.

20-летняя жительница Мариинска через суд потребовала установить отцовство 40-летнего экс-возлюбленного в отношении ее ребенка.

Девушка рассказала, что 8 месяцев состояла с ответчиком в гражданском браке. О своем интересном положении она узнала после того, как лодка любви разбилась о быт и пара рассталась.

Однако мужчина не обрадовался такой новости и отказался признавать малыша и помогать материально. Он также пытался «откреститься» от отношений с молодой мамочкой, якобы ничего между ними и не было.

— Я лишь несколько раз подвозил ее до дома, — сопротивлялся «подарку» судьбы сибиряк.

Но генетическая экспертиза разрушила все планы свободолюбивого мариинца — результат исследования показал показал 99,992% биологического родства горе-отца с малышом.

— Решением суда органу ЗАГС предписано внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении. Одновременно с этим на содержание ребёнка до его совершеннолетия с ответчика взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка или иного дохода ежемесячно, — пояснили в Мариинском районном суде Кемеровской области.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска выплатил долг по алиментам на своего 6-летнего сына только после ареста дорогого айфона.

Источник фото: freepik.com/ автор — pikisuperstar

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Мариинск Кемеровская область

Теги : установление отцовства суд родители ребенок ДНК


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