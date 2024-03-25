Дракону Нине с тремя глазами новосибирские ветеринары вернули аппетит

Агаму по имени Нина, похожую на маленького дракона, привели к ветеринарам Новосибирска. Необычный питомец страдал от плохого аппетита и проблем с пищеварением.
По словам специалистов, на верхней части головы агамы можно рассмотреть «третий глаз».
— Она может видеть будущее третьим глазом. Это подобие сетчатки и хрусталика, но глаз не передает изображение, — говорится в сообщении пресс-службы клиники «Ветсервис».
Подчеркивается, что «третий глаз» реагирует на изменения света и помогает агамам не стать жертвой хищников.
Впрочем, в обычной городской квартире Нине хищники не угрожали. А вот с питанием возникли проблемы. Врачи провели УЗИ и назначили лечение.
Ранее редакция сообщала о том, что косолапые Леха, Ваня и Челси вышли из спячки в Новосибирске.
Источник фото: Ветсервис ветеринарная клиника
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