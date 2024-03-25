Дракону Нине с тремя глазами новосибирские ветеринары вернули аппетит

Агаму по имени Нина, похожую на маленького дракона, привели к ветеринарам Новосибирска. Необычный питомец страдал от плохого аппетита и проблем с пищеварением.

По словам специалистов, на верхней части головы агамы можно рассмотреть «третий глаз».

— Она может видеть будущее третьим глазом. Это подобие сетчатки и хрусталика, но глаз не передает изображение, — говорится в сообщении пресс-службы клиники «Ветсервис».

Подчеркивается, что «третий глаз» реагирует на изменения света и помогает агамам не стать жертвой хищников.

Впрочем, в обычной городской квартире Нине хищники не угрожали. А вот с питанием возникли проблемы. Врачи провели УЗИ и назначили лечение.

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