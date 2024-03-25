В 2024 году выдача ипотеки на ИЖC может достигнуть одного триллиона рублей

В России опережающими темпами растет спрос на индивидуальное жилье. За два месяца текущего года объем ИЖС увеличился почти на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, драйвером спроса стали госпрограммы со льготными ставками.

— Примерно каждый второй кредит на загородную недвижимость ВТБ сейчас выдает именно с господдержкой, — уточнил эксперт.

По данным пресс-службы кредитной организации, за почти три месяца этого года средства на загородную недвижимость (ИЖС и готовые дома) получили более 1,4 тысячи граждан, а общая сумма сделок превысила 8,6 млрд руб, что приблизительно на 45% по количеству и объему больше результата за аналогичный период прошлого года.

Сергей Бабин отметил, что госпрограммы со временем станут адресными — их фокус сместится на точечную финансовую поддержку нуждающихся в этом категорий заемщиков.

Кроме того, по результатам первого месяца текущего года доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в РФ равна 19,7%.

Дополнительный импульс рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС, считает Сергей Бабин.