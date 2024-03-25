В 2024 году выдача ипотеки на ИЖC может достигнуть одного триллиона рублей

В России опережающими темпами растет спрос на индивидуальное жилье. За два месяца текущего года объем ИЖС увеличился почти на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года.
По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, драйвером спроса стали госпрограммы со льготными ставками.
— Примерно каждый второй кредит на загородную недвижимость ВТБ сейчас выдает именно с господдержкой, — уточнил эксперт.
По данным пресс-службы кредитной организации, за почти три месяца этого года средства на загородную недвижимость (ИЖС и готовые дома) получили более 1,4 тысячи граждан, а общая сумма сделок превысила 8,6 млрд руб, что приблизительно на 45% по количеству и объему больше результата за аналогичный период прошлого года.
Сергей Бабин отметил, что госпрограммы со временем станут адресными — их фокус сместится на точечную финансовую поддержку нуждающихся в этом категорий заемщиков.
Кроме того, по результатам первого месяца текущего года доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в РФ равна 19,7%.
Дополнительный импульс рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС, считает Сергей Бабин.
— Также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства, — заключил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.
Фото источник neuro-holst.ru/Infopro54
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