Толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана

Киргизские правоохранители расследуют уголовное дело о смерти русского школьника Димы Ч.

По данным ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области, 22 января в школе №3 города Канта между десятиклассниками произошёл конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой русский мальчик получил смертельные травмы. С заявлением в милицию обратился брат погибшего школьника. По его словам, один из оппонентов нанёс Диме ряд телесных повреждений, после которых его доставили в больницу столицы Киргизии Бишкек, где его отправили в реанимационное отделение. Мальчику провели операцию, но, не приходя в сознание, Дима скончался.

— Заявитель сообщил, что 22 января 2025 года примерно в 14:12 часов произошёл словесный конфликт между его братом Ч.Д. 2008 и учеником 10 класса школы №3 города Кант Р.А., который перерос в драку. В результате Ч.Д. был доставлен в территориальную больницу, где 25 января 2025 года, не приходя в сознание скончался, — говорится в сообщении правоохранительного ведомства Чуйской области.

Знакомые с ситуацией утверждают, что смерть Димы — не случайность. Парень из русской семьи родился в Киргизии, здесь же и пошёл в школу. Он был очень активным: ездил в Артек по программе, изучал родной язык, гордился, что он русский и не скрывал симпатии к России, чем вызывал океан презрения со стороны окружающих. Именно это стало причиной конфликта. Очевидцы заверяют — нападавшие били целенаправленно.

— Убивали вдесятером. Долго били именно с целью убить. Просто целенаправленно долго забивали толпой. Сломаны три позвонка, разорваны внутренние органы, включая желудок, — заявляют подписчики одного из Телеграм-каналов в Киргизии.

По словам пользователей соцсетей, главный агрессор, который выступал в данном конфликте инициатором, — спортсмен (борец).

По факту смерти Димы Ч. милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

— По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики, — сообщает пресс-служба МВД КР.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что в Канте расположена русская авиабаза. Ремонт в школе, где произошёл инцидент, проведён именно за счёт воинской части. Также пользователи в Сети обращают внимание на то, что инциденты с избиением русских школьников происходят в Киргизии довольно регулярно.

Ранее редакция сообщала о том, что в одной из московских школ 40 подростков-мигрантов избили трёх учеников. Один из пострадавших, которого «топтали» озверевшие иностранцы, получил сотрясение мозга. У второго перелом носа, порванная губа и ушиб почки. Третий отделался лёгкими телесными повреждениями. По факту случившегося следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование дела взял на контроль глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин.