Толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана

Киргизские правоохранители расследуют уголовное дело о смерти русского школьника Димы Ч.
По данным ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области, 22 января в школе №3 города Канта между десятиклассниками произошёл конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой русский мальчик получил смертельные травмы. С заявлением в милицию обратился брат погибшего школьника. По его словам, один из оппонентов нанёс Диме ряд телесных повреждений, после которых его доставили в больницу столицы Киргизии Бишкек, где его отправили в реанимационное отделение. Мальчику провели операцию, но, не приходя в сознание, Дима скончался.
— Заявитель сообщил, что 22 января 2025 года примерно в 14:12 часов произошёл словесный конфликт между его братом Ч.Д. 2008 и учеником 10 класса школы №3 города Кант Р.А., который перерос в драку. В результате Ч.Д. был доставлен в территориальную больницу, где 25 января 2025 года, не приходя в сознание скончался, — говорится в сообщении правоохранительного ведомства Чуйской области.
Знакомые с ситуацией утверждают, что смерть Димы — не случайность. Парень из русской семьи родился в Киргизии, здесь же и пошёл в школу. Он был очень активным: ездил в Артек по программе, изучал родной язык, гордился, что он русский и не скрывал симпатии к России, чем вызывал океан презрения со стороны окружающих. Именно это стало причиной конфликта. Очевидцы заверяют — нападавшие били целенаправленно.
— Убивали вдесятером. Долго били именно с целью убить. Просто целенаправленно долго забивали толпой. Сломаны три позвонка, разорваны внутренние органы, включая желудок, — заявляют подписчики одного из Телеграм-каналов в Киргизии.
По словам пользователей соцсетей, главный агрессор, который выступал в данном конфликте инициатором, — спортсмен (борец).
По факту смерти Димы Ч. милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
— По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики, — сообщает пресс-служба МВД КР.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики.
Стоит отметить, что в Канте расположена русская авиабаза. Ремонт в школе, где произошёл инцидент, проведён именно за счёт воинской части. Также пользователи в Сети обращают внимание на то, что инциденты с избиением русских школьников происходят в Киргизии довольно регулярно.
Ранее редакция сообщала о том, что в одной из московских школ 40 подростков-мигрантов избили трёх учеников. Один из пострадавших, которого «топтали» озверевшие иностранцы, получил сотрясение мозга. У второго перелом носа, порванная губа и ушиб почки. Третий отделался лёгкими телесными повреждениями. По факту случившегося следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование дела взял на контроль глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин.
Фото сгенерировано нейросетью.
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