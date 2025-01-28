«Сибирь-Арена» готовится к проведению «Недели звёзд хоккея» в Новосибирске

«Сибирь-Арена» готовится к проведению «Недели звёзд хоккея 2025» (12+). В рамках масштабных работ запланировано увеличение вместимости арены почти до 12 000 мест за счёт установки блитчеров (выдвижных трибун). Об этом сообщила пресс-служба Минспорта области.

Кроме того, арена получит новый фирменный стиль, на ней модернизируют освещение, звук, системы связи и безопасности. В фойе предполагается организация новых зон для активного отдыха, фотозон, а также зон для проведения конкурсов. По задумке организаторов, это создаст больше пространства для развлечений и общения. Обновленную «Сибирь-Арену» в Новосибирске можно будет увидеть 1 февраля.

Ожидается, что Новосибирская область поставит новый рекорд посещаемости матчей Кубка. В 2011 году игру в Уфе посетили 7 950 зрителей, пишет Минспорта Новосибирской области.

Напомним, что «Неделя звёзд хоккея 2025» пройдёт в Новосибирске с 1 по 9 февраля. Открывает мероприятие «Кубок вызова МХЛ», а 8–9 февраля — звёздный уик-энд, кульминацией которого станет «Матч звёзд КХЛ», уточняется в сообщении правительства региона.

Ранее редакция сообщала о том, что на Неделю звезд хоккея в Новосибирской области ищут волонтеров. Всего требуется более ста человек.