Толпа с цветами собралась в аэропорту Толмачево в Новосибирске

В Новосибирском аэропорту Толмачёво люди с плакатами, цветами и воздушными шарами встречали Кристину Генер. Она вошла в семёрку лауреатов Всероссийского конкурса «Первый учитель». Об этом сообщили в региональном Минобре.

— Конкурс прошел на высоком уровне. Я, наверное, очень строго оценивала свой открытый урок — знала, где могла сделать лучше, поэтому, когда услышала свое имя в семерке лауреатов, удивилась, для меня это стало неожиданностью. С одной стороны, для меня это было очень волнительно, с другой — я получила колоссальный опыт, который, несомненно, мне пригодится в будущем. Нам, конкурсантам, было интересно общаться между собой, потому что нас объединяла одна предметная область. В первую очередь, мы обменивались опытом и практиками, — отметила Генер.

В год педагога и наставника Всероссийский профессиональный конкурс «Первый учитель» проводился впервые. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов. Всего на участие во Всероссийском конкурсе «Первый учитель» поступило свыше 15 тысяч заявок. В финал прошли 30 участников. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.

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