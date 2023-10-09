В Санкт-Петербурге местным жителям не разрешают возложить цветы к консульству Израиля

Петербуржцы несут цветы к консульству Израиля, которое расположено на Херсонской улице. Однако возложить их оказалось запрещено, передает редакция «Фонтанки».

Сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте, ситуацию объясняют тем, что согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет.

Отмечается, что консульство Израиля в северной столице России находится на территории бизнес-центра Renaissance Pravda. Владелец здания — турецкая инвестиционная компания Renaissance Development. По сведениям издания, причина ограничения людей с цветами заключается в безопасности — силовики не исключают провокаций.

По меньшей мере 700 человек погибли в Израиле в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщает государственная телерадиокомпания Kan. Число пострадавших достигло 2,2 тыс. человек.

Ранее редакция сообщала, что Росавиация ограничила ночные вылеты в Израиль.