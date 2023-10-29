Толпу людей заметили на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

28 октября у «Лента» на Гусинобродском шоссе новосибирцы увидели огромную толпу людей. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Выяснилось, что магазин проводит розыгрыш призов.

«Лента» — российская сеть гипермаркетов. Компания зарегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пожаловались на бардак в сети магазинов «Светофор».