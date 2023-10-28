По поручению Бастрыкина проверят жалобы на детей мигрантов в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву проверить жалобы жителей микрорайона Хилокской и СНТ «Восход». Поводом для жалоб стали противоправные действия детей мигрантов, которые нападают на людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета. По данному факту организована процессуальная проверка.

27 октября в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» ВКонтакте появилось сообщение о том, что дети цыган, поселившихся в СНТ «Восход», нападают на жителей и обкидывают их камнями. Судя по сообщению и комментариям к нему, такие прецеденты постоянно возникают в микрорайоне, и жители направляли многочисленные обращения в уполномоченные органы на мигрантов, проживающих поблизости.

Кроме того, участники группы сообщают о противоправные действия детей мигрантов в отношении других несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала о том, что по поручению Бастрыкина в Новосибирской области создадут отдел по расследованию преступлений мигрантов.