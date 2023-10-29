ХК «Сибирь» отпраздновала свое 61-летие поражением в домашнем матче в Новосибирске

28 октября в Новосибирске праздничный матч в честь 61-летия ХК «Сибирь» в новом ЛДС «Сибирь-Арена» завершился разгромным поражением от «ЦСКА». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Настрой у болельщиков на матч был позитивным, ведь для них организовали различную активность по мотивам «Операция Ы». Но команда все же проиграла матч с счетом 3:6. Отметим, что начало матча было многообещающее так, как новосибирцы забросили две шайбы подряд. Но москвичи собрались и вырвали победу.

— Соперник быстрый, а мы очень медленно думали, — прокомментировал Дэвид Немировски, главный тренер новосибирцев.

В таблице Восточной конференции ХК «Сибирь» занимает восьмое место.

Ранее редакция сообщала о том, что тренер ХК «Сибирь» попросил быстрее открыть станцию «Спортивная».