Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

— Сделка по покупке холдингом «Сибирская аграрная группа» (Томск) активов группы связанных компаний АО «Кудряшовское», ООО «Кудряшовский мясокомбинат» прошла. Ее оформление завершено, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что смена собственников проходит на разных предприятиях и, как правило, без существенного изменения их производственных программ, а также без серьезных корректировок их инвестиционных проектов.

— Пока информации, которая бы нас настораживала, в этой сделке нет, — подчеркнул Лещенко.

Он напомнил, что группа связанных компаний озвучивала планы по реализации на территории Новосибирской области трех инвестпроектов: строительство третьей очереди свинокомплекса, реконструкция «Кудряшовского мясокомбината» и строительство цеха по переработке биологических отходов. Два из них сейчас уже реализуются. Общий объем инвестиций в проекты составляет около 4 млрд рублей.

Напомним, ранее эти сельскохозяйственные активы входили в холдинг «Копитания».

В состав АО «Сибирская аграрная группа» до недавнего времени входили пять свинокомплексов (объем производства более 152 тысячи тонн в год), три мясоперерабатывающих комбината (16 тысяч тонн колбас, 3,3 тысячи тонн полуфабрикатов, 15 тысяч тонн бескостного мяса в год), птицефабрика (41 тысяч тонн мяса в год) и комбикормовый завод (508 тысяч тонн в год), расположенные в 6 регионах России.

АО «Кудряшевское» — крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что расширение действующего свинокомплекса даст компании возможность увеличить численность поголовья свиней на 40% — до 530 тысяч голов в год. Благодаря вводу в действие новых мощностей, мясокомбинат расширит ассортимент и увеличит производство готовой продукции до 75 тысяч тонн в год. Планировалось, что предприятие выйдет на проектную мощность в I квартале 2021 года.

В августе 2019 года ФАС одобрила ходатайство «Сибирской аграрной группы» о покупке 100% акций АО «Кудряшовское» и 100% акций ООО «Кудряшовский мясокомбинат».

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