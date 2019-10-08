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Рекорд — не повод радоваться

Сибирская генерирующая компания, открывая отопительный сезон, сообщила о рекордном объеме ремонтов.
  • 08/10/2019, 18:00
Автор: Игорь Смольников
Рекорд — не повод радоваться
Магазины и промышленные предприятия часто откладывают подключение до самого конца октября.

ООО «Новосибирская тепловая компания» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) сообщила о полном переходе города на осенне-зимний режим теплоснабжения: 7 октября тепло было подано во все жилые дома, а 8 октября потеплели радиаторы в общественных заведениях — в школах, медицинских учреждения, офисных центрах.

— Это обычная для отрасли очередность, — пояснил советник генерального директора «Новосибирской теплосетевой компании» Петр Бажин. — Сначала всегда подключается жилье и детские дошкольные учреждения, а места без круглосуточного пребывания людей — последние в очереди.

По словам заместителя главного инженера по режимам Романа Корниенко, предприятия бизнеса и индустрии бывают не прочь и повременить с подключением:

— Магазины и промышленные предприятия часто откладывают подключение до самого конца октября. У некоторых такое предпочтение обусловлено спецификой бизнеса, другие просто хотят сэкономить. К слову, отсроченное подключение по личному графику практикуют и некоторые ТСЖ — из числа так называемых «приборников». Они сами решают, когда начинать свой личный тепловой сезон, не открывая задвижки. В этом плане у них достаточно свободы.

СГК озвучила экономику ремонтов новосибирских теплосетей

СГК озвучила экономику ремонтов новосибирских теплосетей

По оценкам представителей СГК, межотопительный период 2019 года выдался достаточно ординарным, впрочем, не без своих рекордов. В этом году отопительный сезон стартовал позднее, чем в прошлом — 25 сентября против 19-го. Но особой разницы город не ощутил, поскольку сглаживающее действие оказала сравнительно теплая осень.

Но яркая статистика у сезона была. Во-первых, это высокий износ сетей.

— В этом году прогнозируемая величина — 4 тысячи дефектов, — констатирует Петр Бажин. — 2200 дефектов были зафиксированы в межотопительный период, а эти 4 тысячи ожидаем с этих дней и до конца года. 684 дефекта были с января по 15 мая.

По словам Петра Бажина, количество дефектов растет, что связано с износом сетей. В Новосибирске проблема более заметна, чем в других городах присутствия СГК в силу гигантизма города и большой разветвленности его тепловых сетей.

— В прошлом году зафиксированы 3500 дефектов, — констатировал он. — В следующем году будет еще больше, чем в этом. По удельным цифрам у Новосибирска самый высокий показатель по повреждаемости среди всех городов присутствия СГК. 74% сетей Новосибирска с превышенным сроком службы.

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Другие локально-тематические рекорды таковы: 1000 м — самый протяженный участок капитального ремонта (на улице Семьи Шамшиных). Из-за сложности и продолжительности работ полное благоустройство улицы на этом отрезке в 2019-м восстановить не получится, придется ждать до весны. Во-вторых, именно в 2019-м выполнен самый большой объем ремонта за последние годы — 0,6 % сетей.

Впрочем, ничего праздничного в таком рекорде сами энергетики не видят.

— Этого объема недостаточно, — подчеркнул Петр Бажин. — Чтобы противостоять деградационной динамике, ежегодный процент ремонта должен составлять от 3 до 4%. Причем эти показатели должны восприниматься как рутинные, обычные — как средство противостоять старению сетей. А уж конкретно «обновительный» процент — это 6 и выше.

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