Рекорд — не повод радоваться

ООО «Новосибирская тепловая компания» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) сообщила о полном переходе города на осенне-зимний режим теплоснабжения: 7 октября тепло было подано во все жилые дома, а 8 октября потеплели радиаторы в общественных заведениях — в школах, медицинских учреждения, офисных центрах.

— Это обычная для отрасли очередность, — пояснил советник генерального директора «Новосибирской теплосетевой компании» Петр Бажин. — Сначала всегда подключается жилье и детские дошкольные учреждения, а места без круглосуточного пребывания людей — последние в очереди.

По словам заместителя главного инженера по режимам Романа Корниенко, предприятия бизнеса и индустрии бывают не прочь и повременить с подключением:

— Магазины и промышленные предприятия часто откладывают подключение до самого конца октября. У некоторых такое предпочтение обусловлено спецификой бизнеса, другие просто хотят сэкономить. К слову, отсроченное подключение по личному графику практикуют и некоторые ТСЖ — из числа так называемых «приборников». Они сами решают, когда начинать свой личный тепловой сезон, не открывая задвижки. В этом плане у них достаточно свободы.

По оценкам представителей СГК, межотопительный период 2019 года выдался достаточно ординарным, впрочем, не без своих рекордов. В этом году отопительный сезон стартовал позднее, чем в прошлом — 25 сентября против 19-го. Но особой разницы город не ощутил, поскольку сглаживающее действие оказала сравнительно теплая осень.

Но яркая статистика у сезона была. Во-первых, это высокий износ сетей.

— В этом году прогнозируемая величина — 4 тысячи дефектов, — констатирует Петр Бажин. — 2200 дефектов были зафиксированы в межотопительный период, а эти 4 тысячи ожидаем с этих дней и до конца года. 684 дефекта были с января по 15 мая.

По словам Петра Бажина, количество дефектов растет, что связано с износом сетей. В Новосибирске проблема более заметна, чем в других городах присутствия СГК в силу гигантизма города и большой разветвленности его тепловых сетей.

— В прошлом году зафиксированы 3500 дефектов, — констатировал он. — В следующем году будет еще больше, чем в этом. По удельным цифрам у Новосибирска самый высокий показатель по повреждаемости среди всех городов присутствия СГК. 74% сетей Новосибирска с превышенным сроком службы.

Другие локально-тематические рекорды таковы: 1000 м — самый протяженный участок капитального ремонта (на улице Семьи Шамшиных). Из-за сложности и продолжительности работ полное благоустройство улицы на этом отрезке в 2019-м восстановить не получится, придется ждать до весны. Во-вторых, именно в 2019-м выполнен самый большой объем ремонта за последние годы — 0,6 % сетей.

Впрочем, ничего праздничного в таком рекорде сами энергетики не видят.

— Этого объема недостаточно, — подчеркнул Петр Бажин. — Чтобы противостоять деградационной динамике, ежегодный процент ремонта должен составлять от 3 до 4%. Причем эти показатели должны восприниматься как рутинные, обычные — как средство противостоять старению сетей. А уж конкретно «обновительный» процент — это 6 и выше.

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