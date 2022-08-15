Томск лидирует в округе по импорту телекоммуникационного и информационного оборудования

Доля импортной продукции в оптовом товарообороте пищевых продуктов, одежды и электроники во втором квартале 2022 года в России составила 19,8%, 45,6% и 79% соответственно, что превышает досанкционные уровни — выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив статистические данные Росстата.

Самая высокая доля импорта товаров в оптовых продажах, как правило, наблюдается в приграничных российских регионах: в зависимости от территориального расположения на местных рынках, соответственно, может преобладать иностранная продукция из европейских либо азиатских субрегионов.

В товарообороте одежды и обуви к максимальной доле по зарубежной одежде и обуви в Сибирском федеральном округе близко подошли Новосибирская (62,7%) и Кемеровская (44%) области. Соответственно, Сибирь отличилась и по наибольшей долей импорта в общем товарообороте одежды и обуви. Лидирует Новосибирская область с 60,8% в первом квартале и 62,7% во втором. Второе место занимает Кемеровская область с 39,2% в первом и 44% во втором квартале. Последнее место занимает Красноярский край с 13,7% и 11,9%.

Регионом с наибольшей долей импорта товаров в общем товарообороте пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в округе стала Иркутская область за первый квартал доля импорта составила 14,1%, а за второй квартал — упала до 12,1%.

Наибольшая доля импорта в общем товарообороте информационного и коммуникационного оборудования в Сибирском федеральном округе у Томской области — 75% в первом и во втором квартале. На втором месте Красноярский край — 59,6% в первом квартале и 66,8% за второй квартал.

— Обороты оптовой торговли снизились в связи с сокращением спроса, а импортные поставки сократились из-за санкций, ухода из страны зарубежных поставщиков и закрытия для России множества зарубежных рынков. Однако доля импорта в рублевой выручке предприятий по ряду товарных категорий, прежде всего по потребительским товарам, продемонстрировала рост, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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