Часть хозяйств Алтайского края заявили о существенной потере урожая

Как сообщили в пресс-службе НСА, в августе ряд алтайских профильных СМИ и агентств опубликовали материалы, описывающие проблемы, которые возникали у множества растениеводов края в течение сезона. Ущерб сельхозкультурам наносили засуха, суховеи, заморозки, ураган, град. В частности, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков заявил, что ряд небольших фермерских хозяйств потеряли от града более половины урожая. В ряде районов ущерб нанесла засуха. Отмечается снижение урожайности по всем культурам, а часть полей хозяйствам пришлось перепахать без уборки. При этом, согласно информации Минсельхоза Алтайского края, в целом регион вошел в уборочную кампанию с показателями урожайности на уровне благоприятного 2021 года.

— В целом, в Алтайском крае реализовался один из типичных сценариев ущерба для АПК. Начало сельхозсезона было отмечено снижением уровня накопительной влаги в почве, но позже осадки частично нивелировали эту ситуацию, хотя не везде – и при этом создали новые риски. И хотя опасные явления носили не масштабный, а локальный характер, ряд хозяйств понес очень чувствительные для себя потери, — комментирует президент НСА Корней Биждов. — Для защиты от таких рисков в программе агрострахования с господдержкой предусмотрена программа мультирискового страхования.

В 2020 г. в Алтайском крае агростраховщики выплатили хозяйствам региона 36 млн рублей страховых выплат по причине гибели урожая от засухи. Сезон 2021 г. прошел для растениеводства региона благополучно.