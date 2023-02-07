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Томский бизнес адаптировался к волатильной экономике и показал рост

  • 07/02/2023, 15:04
бизнес адаптировался к волатильной экономике
Предприниматели заявляют, что им помогло вырасти снижение числа проверок.

По итогам 2022 численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в Томской области выросла на 13,8 процента и составила 166,8 тысячи человек. Заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов отметил, что более половины занятых в сфере МСП работают в торговле, транспортном бизнесе и строительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

— В начале 2023-го в Томской области числится уже 36,6 тысячи самозанятых. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на душу населения Томская область на четвертом месте в Сибирском федеральном округе. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 2022 году вырос на 8 процентов и составил около 530 миллиардов рублей, — отметил Андрей Антонов, заместитель губернатора по экономике.

По словам заместителя губернатора, томский бизнес в 2022 году продемонстрировал мобильность и способность приспосабливаться к изменениям. Снижение числа проверок также помогли предпринимателям развивать свое дело в условиях волатильной экономики.

— Бизнес искал новых партнеров, рынки, выстраивал логистические цепочки. Конечно, мы помогали нашим бизнесменам, используя и федеральные инструменты поддержки, и региональные. Инфраструктура поддержки бизнеса в Томской области достаточно эффективная, она реально помогает стартующим предпринимателям встать на ноги, а уже опытным – развить свое предприятие, — отметил Андрей Антонов.

В 2022 году в Томской области 820 предпринимателей получили поддержку на общую сумму 4 млрд рублей. Руководители субъектов МСП подчеркивают, что одна из самых востребованных мер поддержки — налоговые льготы.

— Продление сроков уплаты страховых взносов позволило нашим предприятиям оставить в обороте порядка 8 миллиардов рублей. Также в 2022 году Томская область получила из федеральной казны более 141 миллиона рублей на поддержку бизнеса по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, — пояснил Андрей Антонов.

В 2022 году порядка 32 млн рублей регион направил на докапитализацию региональных микрофинансовых организаций. Они выдали бизнесу почти 300 льготных микрозаймов на 352 миллиона рублей.

Гарантийный фонд Томской области в прошлом году предоставил предпринимателям около 100 поручительств. Благодаря этому они смогли взять кредиты на банках на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

— Еще 77 предпринимателей мы поддержали через программу стартующего бизнеса, на это из областного бюджета направили 35 миллионов рублей, — подчеркнул Андрей Антонов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что министр Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку.

Фото с страницы правительства Томской области в «ВКонтакте» 

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Томская область

Теги : поддержка бизнеса национальный проект бизнес в Томске


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