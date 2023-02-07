Министр Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку

Министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий оставил свой пост по собственному желанию. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

— Многие заметили снижение активности в моих соцсетях в последнее время — это было связано с состоянием здоровья. И именно по данной причине вынужден завершить свою деятельность в качестве министра. Конечно, все планы по развитию региона останутся в силе. В Минрегионразвития трудятся инициативные, грамотные специалисты, готовые выполнить любые задачи, — говорится в сообщении.

До назначения нового руководителя министерства исполняющим обязанности будет первый заместитель министра Алексей Чакыров.

Константин Зорий был назначен на пост министра в феврале 2021 года. Ранее он возглавлял республиканское управление автодорог «Горно-Алтайавтодор».

Трудовую деятельность в дорожной отрасли Константин Зорий начал в «Новоалтайском ДСУ-7» помощником мастера строительных и монтажных работ. В 2007 году перешел на работу в «Алтайавтодор», где прошел путь от инженера центральной строительной лаборатории до замначальника управления по строительству, качеству и техническим вопросам. С весны 2019 года — глава «Горно-Алтайавтодор».

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