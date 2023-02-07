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Первые договоры по комфортным остановкам в Новосибирске заключат в ближайшее время

  • 07/02/2023, 14:55
Автор:
Комфортные остановки
Мэрия получила 6 заявок от предпринимателей.

— В конце декабря 2022 года был объявлен конкурс на заключение инвестиционных договоров на установку остановочных платформ в Новосибирске. Скажу, что работа по остановкам сдвинулась с мертвой точки: по 12 инвестиционным предложениям мы получили 6 заявок. 9 февраля будут подводиться итоги, и далее все пойдет в работу, — сообщил на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска глава ведомства Виталий Витухин.

Цену размещения, определившуюся на конкурсе, чиновник не уточнил.

комфортные остановки

Мэрия объявила первые инвестиционные конкурсы по остановкам

Он также сообщил, что от потенциальных инвесторов департамент имеет обращения о намерении заключить инвестиционные договоры в отношении 55 остановок в предлагаемом ведомством варианте (1 павильон, размещаемый в пределах остановочного пункта на условиях сервитута плюс 2-4 остановочных навеса. —  Ред.).

—  Это свидетельствует об интересе предпринимателей к предлагаемому нами проекту, — завил Витухин. —  Даже при минимальном исполнении конкурса мы уже сейчас готовы разместить в Новосибирске 110 остановочных навесов. Ждем инициативной заявки от департамента транспорта.

На сайте мэрии Новосибирска размещено извещение департамента инвестиций о признании несостоявшимися конкурсов на право заключения инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города Новосибирска, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочных пунктов по 8 адресам:

  1. «Ул. Свечникова» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Тюленина,14;
  2. «Колледж эл. механический» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 210;
  3. «Ул. Гребенщикова» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 11;
  4. «Радиоколледж» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 26;
  5. «Стадион «Сибирь» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 19, к. 1 (киоск);
  6. «Молодежная» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 163/9;
  7. «Проспект Строителей» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, проспект Строителей (нечетная сторона);
  8. «ГУМ «Россия» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 28.

По этим объектам не было подано ни одной заявки.

Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно, что в мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города.

 

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор предлагал за свой счет поставить в Новосибирске 150 новых остановок. 

Фото из телеграм-канала депутата горсовета Антона Картавина

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : нестационарные торговые объекты Комфортные остановки


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