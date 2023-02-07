Первые договоры по комфортным остановкам в Новосибирске заключат в ближайшее время

— В конце декабря 2022 года был объявлен конкурс на заключение инвестиционных договоров на установку остановочных платформ в Новосибирске. Скажу, что работа по остановкам сдвинулась с мертвой точки: по 12 инвестиционным предложениям мы получили 6 заявок. 9 февраля будут подводиться итоги, и далее все пойдет в работу, — сообщил на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска глава ведомства Виталий Витухин.

Цену размещения, определившуюся на конкурсе, чиновник не уточнил.

— Это свидетельствует об интересе предпринимателей к предлагаемому нами проекту, — завил Витухин. — Даже при минимальном исполнении конкурса мы уже сейчас готовы разместить в Новосибирске 110 остановочных навесов. Ждем инициативной заявки от департамента транспорта.

Он также сообщил, что от потенциальных инвесторов департамент имеет обращения о намерении заключить инвестиционные договоры в отношении 55 остановок в предлагаемом ведомством варианте (1 павильон, размещаемый в пределах остановочного пункта на условиях сервитута плюс 2-4 остановочных навеса. — Ред.).

На сайте мэрии Новосибирска размещено извещение департамента инвестиций о признании несостоявшимися конкурсов на право заключения инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города Новосибирска, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочных пунктов по 8 адресам:

«Ул. Свечникова» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Тюленина,14; «Колледж эл. механический» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 210; «Ул. Гребенщикова» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 11; «Радиоколледж» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 26; «Стадион «Сибирь» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 19, к. 1 (киоск); «Молодежная» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 163/9; «Проспект Строителей» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, проспект Строителей (нечетная сторона); «ГУМ «Россия» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 28.

По этим объектам не было подано ни одной заявки.

Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно, что в мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор предлагал за свой счет поставить в Новосибирске 150 новых остановок.