В Минздраве хотят ограничить возраст женщин для бесплатного ЭКО

По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава Натальи Долгушиной, на сегодняшний день закон не имеет такого понятия, как «репродуктивный возраст», а Всемирная организация здравоохранения определяет его, как 49 лет. При этом женщинам старше во многих странах уже не назначают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), передает «Парламентская газета».

В свою очередь, президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак считает 35-40 лет предельным возрастом для ВРТ. Он отметил, что возраст женщины — серьезный фактор, который может многократно снижать шансы на наступление беременности. Так, вспомогательные репродуктивные технологии помогают забеременеть 26,9% женщин до 34 лет, и только 11% — в возрасте 40 лет и старше.

— А ведь это достаточно дорогостоящие процедуры, — подчеркнул он.

Кроме того, специалист отмечает, что с годами многократно возрастает риск патологического течения беременности и хромосомного заболевания у ребенка — прежде всего синдрома Дауна.

Однако в последнее время все чаще женщины за 40 становятся мамами. Так, в 2021 году россиянки старше 40 лет родили рекордное с 90-х годов число детей — 56,86 тыс. При этом, согласно данным Росстата, 11 малышей родились у мам в возрасте 60 лет и старше. Чтобы завести ребенка в таком возрасте, большинство пар прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав перечислил ряд болезней, при которых человеку могут отказать в оказании соцпомощи.

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