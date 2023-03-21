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Томский завод полностью импортозаместит манометры на крупнейших атомных ледоколах

  • 21/03/2023, 17:48
Автор:
импортозамещение манометров
Первые партии продукции «Манотомь» отправит в мае.

Манометры завода «Манотомь» обеспечат бесперебойную работу универсальных атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» — самых больших и мощных в мире. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

— Атомоходы создаются по заказу Росатомфлота для Северного морского пути. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике, — говорится в сообщении пресс-службы.

Томские манометры полностью заменят импортные на стратегически важных отечественных атомных ледоколах. Первые партии продукции «Манотомь» отправит в мае. Поставки будут продолжаться до завершения строительства ледоколов: для «Якутии» это 2024 год, для «Чукотки» — 2026-й. Атомоходы «Якутия» и «Чукотка» станут основой гражданского ледокольного флота России и обеспечат национальное присутствие на Севере.

ОАО «Манотомь» — ведущее предприятие в РФ по производству измерительного оборудования, один из трех производителей манометрической техники в стране, базируется в городе Томске. Ежегодно выручка компании составляет 650-700 млн рублей. Продукцию поставляют компаниям нефтегазового сектора, атомной отрасли и другим в регионах России и странах ближнего зарубежья, а также предприятиям ВПК. Номенклатура продукции включает более 200 наименований и более 15 000 различных модификаций приборной продукции. Завод собирает 98% комплектующих для своего оборудования.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросло количество вакансий для таксистов.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии

Регионы: Томская область

Теги : производство манометров предприятия Томска атомные ледоколы


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