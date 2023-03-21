Технопром-2023 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа

В 2023 году юбилейный X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдёт в Новосибирске с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Согласно документу в ближайшее время будет создан программный комитет по подготовке форума в формате Российской научно-технологической недели и сформирована деловая программа форума.

Как отметил на пресс-конференции в ТАСС министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, традиционно на площадке «Технопрома» пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка и фестиваль научного кино «Кремний».

Генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод» уверен, что фестиваль научного кино стал открытием прошлого «Технопрома».

— Это был не просто показ научного кино, а большая акселерационная работа, — уточнил он. — Всем стало понятно, что Новосибирск — уникально подходящее место для развития научного кино. Так сложилось, что у нас есть традиции документального кино, есть необходимые школы, а также большая наука, которая может стать источником сюжетов и есть молодежь, которая готова активно себя в этой части пробовать. И я рад, что Технопарк готов поучаствовать в этом процессе.

Верховод также напомнил, что во второй очереди Академпарка запланировано строительство «Фабрики научного кино» — павильона для производства контента с техническими помещениями. «Технопром» проводится в Новосибирской области с 2013 года. Является одной из главных российских площадок, где обсуждают актуальные вопросы технологического развития страны. В прошлом году в форуме приняли участие 12 тысяч человек, выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.

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