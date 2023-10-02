Топ-10 самых дешевых автомобилей в стране в октябре 2023

На основе актуальных прайс-листов автопроизводителей цифровое издание «Автоновости дня» сообщили, какие машины в начале октября стоят в нашей стране дешевле всего.

Седан LADA Granta по-прежнему является самым дешевым автомобилем, несмотря на то, что недавно подорожал до 699 900 рублей. Такую стоимость имеет модель в базовом исполнении Classic с 1,6-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. В числе стандартных опций: боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, руль с электроусилителем и электростеклоподъемники передних дверей.

LADA Niva Legend считается самым дешевым новым внедорожником в РФ. Сейчас его стоимость начинается от 829 900 рублей за трехдверную модификацию с 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой «механикой». В базовое оснащение включены аудиоподготовка, электростеклоподъемники и крепления для детских кресел ISOFIX.

Однако, если у вас в наличии 1 092 900 рублей, то можете купить LADA Niva Travel в начальном исполнении с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 «лошадей» и пятиступенчатой механической трансмиссией. У данного авто в «базе» боковые зеркала с обогревом и электроприводом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски.

Новая LADA Vesta на сегодня стоит от 1 239 900 рублей в базовой версии с силовой установкой из 1,6-литрового бензинового мотора на 90 л.с. и пятиступенчатой МКПП. По умолчанию встроены пара фронтальных подушек безопасности, кондиционер и электрические боковые зеркала с обогревом.

УАЗ «Хантер» в настоящее время можно купить минимум за 1 390 000 рублей без скидок. Стандартная версия Base Fleet включает 2,7-литровый двигатель, пятиступенчатую механическую трансмиссию и подключаемый полный привод. Из опций: система «ЭРА-ГЛОНАСС», гидроусилитель руля, прикуриватель и отделка сидений моющимся материалом.

Замыкает топ-5 УАЗ «Патриот», который стоит минимум за 1 530 000 рублей. Версия состоит из 150-сильного мотора «Евро-2» объемом 2,7 литра, пятиступенчатой механической коробки передач и системы полного привода. Из оснащения: светодиодные ДХО, аудиоподготовка, система ABS, а также электрорегулировка и обогрев боковых зеркал заднего вида.

«Пикап» от УАЗа за 1 555 000 рублей без учета скидок занимает шестую строчку топ-10 самых дешевых автомобилей в стране. В базовой версии Base Икар 2,7-литров 150-сильный мотор экологического класса «Евро-2», пятиступенчатая механическая коробка передач и подключаемый полным приводом. В перечень стандартного оборудования модели входят светодиодные ДХО, ABS, EBD, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники и аудиоподготовка.

Китайский седан Changan Alsvin можно приобрести за 1 750 000 рублей. Он имеет 1,5-литровый 98-сильный двигатель с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, круиз-контролем, парктрониками, кондиционером и мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

На предпоследнем месте оказался китайский кроссовер Livan X3 Pro — продукт совместного предприятия Lifan и Geely. Доступен в единственной комплектации Luxury за 1 879 900 рублей. 1,5-литровый 103-сильный бензиновый двигатель, вариатор и передний привод. Кроме того, автомобиль имеет люк с электроприводом, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, круиз-контроль, задние парктроники, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, пару фронтальных подушек безопасности, кондиционер и подогрев передних сидений.

И замыкает Топ-10 самых дешевых автомобилей в октябре 2023 Haval Jolion —один из самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в России. В стартовой комплектации за 1 949 000 рублей его оснастили 1,5-литровым 143-сильным бензиновым турбомотором, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. У него есть светодиодные фары, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, фронтальные подушки безопасности, кондиционер и подогрев передних сидений.

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