Собаке Юте, спасенной грибниками в Новосибирске, срочно нужен донор

История с чудесным спасением маленькой собаки Юты в Караканском бору получила менее счастливое продолжение.

Новая хозяйка потеряшки Юлия Кунцман, которая организовывала масштабные поиски, сейчас пытается сделать все возможное, чтобы животное выжило.

Буквально на следующий день после спасения сибирячка обратилась в ветклинику, чтобы обследовать малышку. Сразу выяснилось, что у Юты простужены уши. А через несколько дней, когда были готовы анализы, стало понятно, что проблемы намного серьезнее.

― Результатом нашего похода на УЗИ стала госпитализация с неутешительными прогнозами. За её игривостью и жизнерадостностью скрываются очень опасные болезни: парвовирусный энтерит и очень плохая кровь. Если анализ крови в ближайшие сутки не поменяется, то для переливания крови будет необходим донор: клинически здоровая собака весом от 10 кг, привитая, в возрасте от 2 до 7 лет, ― рассказала сибирячка.

Сейчас Юта находится под наблюдением врачей. Отзывчивые грибники продолжают участвовать в ее судьбе, они переводят хозяйке деньги на лечение.

Напомним, эта трогательная история произошла в конце сентября 2023 года. На форуме грибников появилось объявление о том, что в Караканском бору потерялся щенок. Собака 4 ночи и 3 дня провела на холоде. Юлия Кунцман организовала поиски зверюшки и в итоге малышку Юту удалось спасти.