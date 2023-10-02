УФАС оштрафовало РЖД за нарушение сроков присоединения к электросетям

Новосибирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Тайм» на действия ОАО «РЖД» по вопросу нарушения сроков технологического присоединения к электрическим сетям объекта ООО «Тайм». Об этом сообщили в УФАС по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, между компаниями был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств. Для его исполнения между ОАО «РЖД» и ООО «Энергопромсбыт» было подписано частное техническое задание.

— ОАО «РЖД» уже изначально согласовало условия выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, которые превышают сроки реализации мероприятий по технологическому присоединению, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ОАО «РЖД» не приняло необходимых и достаточных мер по соблюдению требований действующего законодательства, за что было привлечено к административной ответственности.

Ведомство признало ОАО «РЖД» виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф в 100 тысяч рублей.

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