Топ-6 модных вещей в гардеробе сибирячек на весну-2024

Сквозь снежную вьюгу и непредсказуемые перепады температур в Новосибирск постепенно приходит весна. На календаре март, а значит, что пора уже вовсю задуматься о ярком и свежем гардеробе. С первыми лучами теплого солнца сибирячки начинают новым взглядом оценивать свои зимние наряды и приглядываться к новым.

Этой весной на подиумах царит сексуальность, грация и соблазнение.

― Кто устал от прятаться в оверсайз – ваш выход! Облегание снова в моде! А еще приталенные вещи и акцентные аксессуары на талии, легкая маскулинность в образах, через большие и акцентированные плечи изделий, ― рассказала Infopro54 имидж-стилист, трендвочер Анна Лисица.

Эксперт также сделала акцент на новых веяниях.

Франкенштейны

Из необычных новинок сезона можно выделить вещи «франкенштейны». Вариант для самых смелых модников. Это одежда, сшитая из разных половинок двух совершенно разных вещей. Необычные сочетания в соседстве с уверенностью в себе могут сделать образ запоминающимся и притягательным. В таком наряде вас запомнят не только на вечеринке в честь Международного женского дня, но и в офисе.

Деним и кожа

Для консерваторов в моде все также деним и кожа. А вот для экспериментаторов мода предлагает в новом сезоне обилие металлизированных фактур в оттенках золота и серебра. Сюда же можно добавить глянцевый латекс, полупрозрачную пленку пвх, смолу и пластик. Дизайнеры экспериментируют с материалами, но сохраняя при этом привычный крой и силуэты вещей.

А еще активно миксуют инновационные ткани и традиционные – это новый стильный прием, берите на вооружение.

Декор и аксессуары

Не хочется полностью менять свой гардероб, есть отличная идея – просто добавьте трендовый декор и акссесуары.

Придать образу женственности и романтики помогут цветы из текстиля, они могут быть и крупными и миниатюрными.

Хочется свободы, движения, беззаботности – украсьте свою одежду и аксессуары бахромой. Бахрома может быть совершенно любой, классической, просто нарезанными лентами, бисерными нитями – выбирайте, что ближе вам по стилю.

А если романтика ― это не ваше. Хочется сложности и бунтарства. То украшайте одежу люверсами, шнуровками, молниями. Причем они могу как декор в совершенно необычных местах на вашей одежде и даже сумках.

― Безусловно, наша утонченная натура всегда граничит с внутренней силой. И женственность ― это ведь не только про нежность. Так часто хочется надеть струящееся шифоновое платье вместе с массивным поясом. А можно прозрачное платье или юбку, которые также начинают набирать популярность, в многослойном образе дополнить аксессуарами с шипами. По-моему это и есть воплощение хрупкости, такая игра контрастами. Ведь мы ― женщины, и есть сочетание несочетаемого, ― добавляет дизайнер женской одежды Анна Баева.

В украшениях актуальны несколько тенденций – ирония, массивность, арт-объекты и бионика.

Снова актуальны крупные массивные браслеты и ожерелья из жемчуга. Можно смешивать золотой и серебряный металл в одном изделии, актуален пластик и необычные материалы.

Носки и гольфы

Весной дизайнеры настоятельно рекомендуют нам использовать простой и бюджетный способ разнообразить свой гардероб и добавить носки и гольфы длиной до колена. А еще ажурные колготки в паре с остроносыми туфельками, или даже просто сапоги-чулки. Этой весной – ножки в акценте.

В прохладную погоду можно использовать утепленные модели, а к концу сезона уже более прозрачные и легкие.

Игра с цветом

В сезоне весна-лето 2024 мы по-прежнему видим большое столкновение цветов в одной вещи или в комплектах. Этот тренд называется колорблокинг. Он прекрасен, ярок и активен, он для тех, кто любит привлекать к себе внимание и выражать свою творческую натуру.

Актуальные цвета сезона – сиреневый, небесно-голубой, розовый, белый. А еще черный и неоновые искусственные оттенки зеленого и оранжевого.

Национальный характер

Еще один тренд, набирающий обороты, называется культурный код. Смело добавляйте в свои образы одежду с национальным характером, переосмысленную современными дизайнерами. Это могут головные уборы, напоминающие кокошники, традиционные сарафаны, кафтаны и прочие фантазии законодателей моды.