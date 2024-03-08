Актер Никита Кологривый выступит на кинофестивале в родном Новосибирске

Звезда сериалов «Слово пацана» и «Оффлайн» Никита Кологривый выступит на фестивале «Семейные традиции» в Новосибирске.
Об этом сообщила Корпорация развития Новосибирской области в своем официальном канале в ВКонтакте.
— Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию, — рассказали организаторы.
Свое участие в «Семейных традициях» анонсировал и сам гость кинофестиваля.
Мероприятие пройдет в кинотеатре «Победа» 16 марта.
Ранее редакция сообщала о том, что в соцсетях и СМИ активно распространяются слухи о новом романе Никиты Кологривого. Новой пассией скандального артиста стала экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце.
Фото: скриншот с подкаста Эльдара Джарахова на YouTube/Видео: Корпорация развития НСО
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