Актер Никита Кологривый выступит на кинофестивале в родном Новосибирске

Звезда сериалов «Слово пацана» и «Оффлайн» Никита Кологривый выступит на фестивале «Семейные традиции» в Новосибирске.

Об этом сообщила Корпорация развития Новосибирской области в своем официальном канале в ВКонтакте.

— Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию, — рассказали организаторы.

Свое участие в «Семейных традициях» анонсировал и сам гость кинофестиваля.

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Победа» 16 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что в соцсетях и СМИ активно распространяются слухи о новом романе Никиты Кологривого. Новой пассией скандального артиста стала экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце.