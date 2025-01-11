У новосибирской сети кондитерских «Кузина» отозвали кредитный рейтинг

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг, присвоенный новосибирской сети кондитерских ООО «Кузина». До отзыва он находился на уровне CCC(RU), прогноз «Развивающийся». Как говорится в сообщении агентства, отзыв рейтинга произошел в связи с неоплатой услуг.

Напомним, кредитный рейтинг компании был присвоен в ноябре 2023 года.

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. Управляющим компании является Евгения Головкова. По итогам 2023 года выручка организации составила 420,9 млн руб. (−8%), чистая прибыль — 3,3 млн руб.

Дебютный выпуск облигаций компания разместила в сентябре 2019 года. Объем выпуска составлял 55 млн рублей. Привлечённые инвестиции компания направила на открытие кафе-кондитерских в Москве. Погасила компания выпуск в августе 2023 года.

Второй выпуск облигаций «Кузина» разместила в апреле 2023 года. Компания заняла на рынке 70 млн рублей. Срок обращения займа составляет 4 года. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

В 2024 году эмитент допускал нарушения по выплате купонного дохода в даты окончания 14, 18, 19 и 20 купонных периодов, но в итоге ему удалось избежать фактического дефолта.

Ранее редакция сообщала о том, что компания экс-силовика из Новосибирска отказалась от кредитного рейтинга, объявив, что пока не может его поддерживать.