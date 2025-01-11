В Новосибирске плетут маскировочные сети для СВО из свадебных платьев

В Новосибирске и районах области волонтеры активно плетут маскировочные сети. В таких пунктах работает много пожилых людей. Некоторые по несколько часов в неделю, другие приходят каждый день.
— Мы договариваемся и приносим с собой продукты. Кто-то готовит, а остальные плетут сети, делают окопные свечи, — рассказала Infopro54 волонтер Нина З.
По ее словам, для сетей закупают и привозят специализированный материал. Сейчас он белого цвета, а летом и осенью был защитного.
Однако, по информации телеграм-канала Baza, для изготовления сетей в Новосибирске начали использовать свадебные платья. Их сдают как новосибирские невесты, так и присылают из других городов России, в том числе из Москвы. Материал от свадебных платьев подходит для зимних сетей.
Как рассказывает волонтер по имени Инесса,
— Не все платья подходят для маскировочных сетей, так как некоторая ткань бликует и очень заметна с квадрокоптера или тепловизора, — пояснила изданию волонтер Инесса.
По ее словам, чтобы избежать этого все сети после изготовления проходят тестирование на полигонах и только потом отправляются в зону СВО. Закупка ткани для маскировочных сетей также осуществляется на добровольные перечисления от жителей и предпринимателей Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионерка из Новосибирска связала для бойцов СВО несколько сот шапочек, «защищающих от пуль».
Фото из телеграм-канала Baza.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru