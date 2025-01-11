В Новосибирске плетут маскировочные сети для СВО из свадебных платьев

В Новосибирске и районах области волонтеры активно плетут маскировочные сети. В таких пунктах работает много пожилых людей. Некоторые по несколько часов в неделю, другие приходят каждый день.

— Мы договариваемся и приносим с собой продукты. Кто-то готовит, а остальные плетут сети, делают окопные свечи, — рассказала Infopro54 волонтер Нина З.

По ее словам, для сетей закупают и привозят специализированный материал. Сейчас он белого цвета, а летом и осенью был защитного.

Однако, по информации телеграм-канала Baza, для изготовления сетей в Новосибирске начали использовать свадебные платья. Их сдают как новосибирские невесты, так и присылают из других городов России, в том числе из Москвы. Материал от свадебных платьев подходит для зимних сетей.

Как рассказывает волонтер по имени Инесса,

— Не все платья подходят для маскировочных сетей, так как некоторая ткань бликует и очень заметна с квадрокоптера или тепловизора, — пояснила изданию волонтер Инесса.

По ее словам, чтобы избежать этого все сети после изготовления проходят тестирование на полигонах и только потом отправляются в зону СВО. Закупка ткани для маскировочных сетей также осуществляется на добровольные перечисления от жителей и предпринимателей Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионерка из Новосибирска связала для бойцов СВО несколько сот шапочек, «защищающих от пуль».