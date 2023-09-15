Новосибирцы могут заработать 360 тыс рублей, но есть нюанс

Одна есть два нюанса нужно ездить на вахту на строительство Тихоокеанской железной дороги с графиком 45/45. Проживать работнику придется в вагончике, совместно с коллегами. Но есть и плюсы: трехразовое питание и белая зарплата.

Напомним, что в Новосибирской области за 6 месяцев 2023 года средняя зарплата бюджетников выросла на 14,6%, по сравнению с прошлым годом, и составила 56 тыс. 182 рубля. До марта этого года она была 55 тыс 680 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи скорой помощи Новосибирской области в среднем получают 100 000 рублей.