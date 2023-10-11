Турист украл планшет в аэропорту «Толмачево» с помощью фокуса

В аэропорту Толмачево 56-летний мужчина ожидавший рейс в Анталью украл у 53-летней женщины планшет ценой в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Преступный умысел у сибиряка созрел, когда он увидел в стерильной зоне аэровокзала гаджет, оставленный без присмотра. Мужчина аккуратно присел на соседнее кресло, накинул на планшет свою куртку, а затем легким движением руки приподнял вещь вместе с добычей. Чтобы не вызывать подозрений, вор переместился в другой конец зала.

Фокус удалось раскрыть достаточно быстро. Оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения. Возвращения туриста с курортного города полицейские ждали с нетерпением.

— В отношении жителя Кузбасса возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Отмечается, что мужчина ранее не был судим. Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, — рассказали в транспортной полиции.

Планшет изъят и будет возвращен хозяйке после разбирательств.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю два шокера и ножа изъяли в новосибирском аэропорту Толмачево.